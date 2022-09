Auf frischer Tat ertappt: Bauschutt im Wald bei Adelsried abgeladen

Eine Zeuge beobachtet, wie ein Mann Säcke voller Bauschutt im Wald ablädt. Als die Polizei den Umweltsünder zur Rede stellt, hat der eine schlechte Ausrede parat.

Säcke voller Bauschutt hat ein Mann im Wald bei der Autobahnkapelle in Adelsried ablegt. Das beobachtete ein Zeuge am Mittwoch gegen 12.30 Uhr, teilt die Polizei mit. Über das mitgeteilte Kennzeichen konnte die Polizei den Täter schnell ermitteln. Der hatte nur eine schlechte Ausrede parat: Er gab an, dass er die Müllsäcke nur zwischenlagern wollte, da er noch einen Termin gehabt hätte. (kinp)