Auto rollt in Adelsried gegen einen Gartenzaun

Die Polizei berichtet von einem kuriosen Unfall im Adelsrieder Ortsteil Kruichen. Dort hatte sich in der Nacht auf Sonntag offenbar ein Auto selbstständig gemacht. Der Wagen rollte laut Polizei gegen 3.20 Uhr gegen einen Gartenzaun in der Hauptstraße. Der Zaun wurde beschädigt. Das geparkte Fahrzeug war vermutlich unzureichend gesichert, berichtet die Polizei. Weder der Gang war eingelegt, noch die Handbremse angezogen, sodass das Fahrzeug auf abschüssiger Fahrbahn ins Rollen geraten und in den Zaun gefahren war. Am Zaun und dem Auto entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 1250 Euro. (kinp)