Auto und Kleintransporter stoßen zusammen

Bei Adelsried hat sich am Dienstagmorgen in einem Kreisverkehr Verkehrsunfall ereignet. Eine Autofahrerin war auf der Staatsstraße 2032 unterwegs und wollte über den nördlichen Kreisverkehr auf die Autobahn auffahren. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie laut Polizeibericht einen Kleintransporter, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. (kar)

