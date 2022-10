Autofahrer stirbt nach Herzinfarkt auf der A8 bei Adelsried

Ein 60-Jähriger kommt ohne ersichtlichen Grund auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Adelsried und Edenbergen von der Straße ab. Ersthelfer reagieren sofort.

Ein Autofahrer ist am Dienstag auf der A8 bei Adelsried gestorben. Der 60-Jährige war gegen 16 Uhr in Richtung München unterwegs und kam zwischen den Anschlussstellen Adelsried und Edenbergen ohne ersichtlichen Grund von der Fahrbahn ab.

Erst im Grünstreifen kam der Wagen zum Stehen. Andere Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet hatten, hielten umgehend an und leisteten sofort Erste Hilfe. Der Fahrer hatte augenscheinlich einen Herzinfarkt erlitten. Zunächst konnte der Mann durch die Helfer erfolgreich wiederbelebt werden. Rettungskräfte unterstützten die Reanimation erneut mit einem Defibrillator und lieferten ihn anschließend in die Uniklinik ein. Dort starb der Mann im Laufe der Nacht. Hervorzuheben ist in diesem Fall laut Polizei die Zivilcourage der Verkehrsteilnehmer, die sofort Hilfe geleistet und umgehend mit der Reanimation begonnen hatten. (thia)