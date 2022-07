Autofahrerin beschädigt Wohnmobil und fährt weg

Sie will ausparken. Dabei übersieht eine Fahrerin in Adelsried ein Wohnmobil, und es kommt zum Zusammenstoß. Sie macht sich aus dem Staub - aber ohne Erfolg.

Zusammenstoß beim Ausparken: Am Samstag gegen 17.45 Uhr fuhr eine 57-Jährige in Adelsried im Bereich Axtesberg rückwärts aus ihrem Grundstück aus. Hierbei übersah sie das gegenüber geparkte Wohnmobil einer 66-Jährigen und stieß dagegen. Anschließend begutachteten sowohl die Fahrerin als auch ihr Ehemann den Schaden am geparkten Wohnmobil. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernten sie sich laut Polizeiangaben vom Unfallort.

Zeugin beobachtet Unfall in Adelsried

Nachdem eine Zeugin den Vorfall beobachtet hatte, wurde die Polizei verständigt. Diese nahm den Sachverhalt auf und konnte die Fahrerin ermitteln. Bei der Befragung war sie uneinsichtig. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. Am Wohnmobil entstand ein Schaden in Höhe von circa 2500 Euro. (lig)