Beim Aussteigen auf Parkplatz nicht aufgepasst: 3000 Euro Schaden

3000 Euro – so hoch ist der Sachschaden nach einem Unfall auf einem Parkplatz in der Augsburger Straße in Adelsried. Laut Polizei stieg eine Autofahrerin dort am Montag gegen 12.30 Uhr aus ihrem Wagen. Dabei achtete sie offenbar nicht darauf, dass neben ihrem Auto ein anderes stand. Als sie die Fahrertüre öffnete, kam es deshalb zum Unfall. (kinp)