Christbaumverkauf in Adelsried muss um eine Woche verschoben werden

Die für kommenden Samstag geplanten traditionellen Christbaumverkäufe im Wald bei Adelsried und bei Straßberg müssen um eine Woche verschoben werden.

Wer einen Christbaum aus dem Wald des Zusmarshausen Forstbetriebs möchte, muss sich noch ein wenig gedulden. „Der heftige Schneefall vom vergangenen Wochenende hat auch unsere Vorbereitungen durcheinandergewirbelt", erklärt Hubert Droste, Betriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten in Zusmarshausen: "Die Wege sind noch nicht frei und können aufgrund der auf den Bäumen liegenden Schneelast nicht gefahrlos betreten werden.“

Bayerischen Staatsforsten unterstützen die Kartei der Not

Droste sei aber zuversichtlich, dass durch das einsetzende Tauwetter in den kommenden Tagen der Verkauf zum 3. Adventswochenende stattfinden kann. Dann bieten die Bayerischen Staatsforsten wieder frisch geschlagene Weihnachtsbäume und frisches Tannengrün aus heimischen Wäldern. Auch ein Rahmenprogramm mit Bewirtung wird es geben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

„Wir haben vor allem Nordmanntannen im Angebot,“ so Droste. „Die Bäume wachsen in unseren eigenen Christbaumkulturen im Wald oder unter Stromleitungstrassen. Sie sind chemiefrei erzogen und werden in voll kompostierbare Baumwollnetze verpackt.“

Auch in diesem Jahr unterstützen die Bayerischen Staatsforsten die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Heimatzeitung. Dazu werden frische Tannenzweige gegen eine Spende abgegeben. Das Schmuckreisig wird neben den Christbäumen in großen Bündeln ausgelegt. Jeder darf sich bedienen. (AZ)

Termine und Orte der Christbaumaktion:

Lesen Sie dazu auch