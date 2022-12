Scheiben eingeschlagen: Serie von Autoaufbrüchen am Wochenende

Am Wochenende gab es einen kriminellen Beutezug: Laut Polizei wurden mehrere Autos in Bonstetten und Adelsried aufgebrochen. Wer kann Videomaterial liefern?

In Bonstetten und Adelsried wurden in der Nacht auf Sonntag mehrere parkende Autos aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, könne man anhand der Spurenlage im Schnee nachvollziehen, dass der Täter offensichtlich zunächst in die Autos geschaut hat, ob im Inneren Wertgegenstände herumliegen. Wenn ja, wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und die Gegenstände gestohlen. So war es in Bonstetten im Bereich Heuberg wohl so, dass mehrere Fahrzeuge inspiziert, aber nicht aufgebrochen wurden, weil keine Wertgegenstände sichtbar waren. Aber im Bereich Haferfeld und Gerstenfeld wurden zwei Autos aufgebrochen. Hier wurden laut Polizei jeweils die Scheiben an der Beifahrerseite eingeschlagen und offen liegende Wertgegenstände entwendet.

Auch bei einem BMW, der in einer Hofeinfahrt im Höllweg in Adelsried abgestellt war, wurde laut Polizei in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 2.45 Uhr die hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Der Täter wollte wohl an eine Stofftasche kommen, die im Auto lag. Darin befand sich allerdings nur eine Taschenlampe im Wert von 40 Euro. Der Sachschaden wurde allerdings 1000 Euro angegeben.

Bildmaterial von Überwachungskameras wird gesucht

Wer Hinweise auf den Täter, der vermutlich mit einem Fahhrad unterwegs war, geben kann soll sich bitte bei der PI Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 melden. Ebenso Anwohner, die ihre Garageneinfahrten oder Hauseingänge mit Kameras überwachen, werden gebeten, ihr Bildmaterial durchzuschauen. Sollte hier etwas Verdächtiges entdeckt werden, bitte der Polizei in Zusmarshausen melden. (dav)

