Der Förderverein Bündnis Hospitalstiftung wirbt um Adelsried

Plus Adelsried soll Mitglied werden, deshalb hat der Vorsitzende Josef Guggemos den Verein jetzt im Gemeinderat vorgestellt.

Der Förderverein Bündnis Hospital Dinkelscherben-Zusmarshausen hat sich dem Gemeinderat Adelsried vorgestellt. Vorsitzender Josef Guggemos warb dafür, dass die Gemeinde Mitglied des Vereins wird. In seiner Rede blickte er auf die turbulente Zeit zurück, als 2019 das Hospital in Dinkelscherben hätte schließen sollen. Mit viel Einsatz und Mut haben viele Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende die Schließung verhindern können.

Die Hospitalstiftung betreibt zwei Einrichtungen der stationären Altenpflege: das Seniorenheim Dinkelscherben und das Seniorenzentrum St. Albert in Zusmarshausen. Daneben betreibt die Stiftung Wald- und Forstwirtschaft auf den ihr gehörenden Grundstücken. In seinen Ausführungen berichtete Guggemos über zahlreiche Maßnahmen, die von ehrenamtlichen Mitarbeitern umgesetzt wurden.