Dieb stiehlt ein Fahrrad aus einer Garage

Eine Frau stellt ihr Trekkingrad in Adelsried übers Wochenende in eine Garage. Trotz Schnee und Kälte radelt ein Unbekannter damit davon.

Auch Kälte, Schnee und Blitzeis hält Fahrraddiebe nicht ab. Diese Erfahrung musste jetzt eine Frau in Adelsried machen.

Die Besitzerin hatte ihr Trekkingrad am Freitag in eine Garage in der Lindenstraße abgestellt. Am Sonntag bemerkte sie gegen Mitternacht durch Zufall, dass ihr schwarz-rotes Rad der Marke Bulls Cross Street Disc fehlt. Der Zeitwert beträgt laut Polizei rund 150 Euro. (thia)