Diebe stehlen in Adelsried Christbaumkugeln aus Schrebergarten

Unbekannte bedienen sich an einer geschmückte Tanne in der Kolonie. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Täter.

Auf Christbaumkugeln hatten es unbekannte Diebe in Adelsried abgesehen. Sie bedienten sich einfach an einem Baum in der dortigen Schrebergartenkolonie.

Nach Auskunft der Polizei muss der Diebstahl im Zeitraum zwischen dem 27. Dezember und dem 8. Januar passiert sein. Die Täter drückten an einer Parzelle das Eingangstor auf und stahlen die Kugeln von einer geschmückten Tanne. Der Gesamtschaden liegt bei rund 80 Euro. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)