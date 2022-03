Diebe stehlen zwei Schubkarren vom Tennisclub Adelsried

Zwei Schubkarren stehen vor dem Clubhaus beim TC Adelsried. Das Gelände ist zwar eingezäunt und die Tür abgeschlossen, das aber hält die Täter nicht auf.

Auf zwei Schubkarren hatten es Unbekannte in Adelsried abgesehen. Die Geräte gefielen den Tätern offenbar so gut, dass sie für den Diebstahl auf das Gelände des Tenniclubs in Adelsried einbrachen.

Einbruch in Adelsried: Täter stehlen Schubkarren

Zugeschlagen haben die Diebe laut Polizei im Zeitraum zwischen vergangenen Sonntag und Dienstag. Die beiden Schubkarren standen auf dem eingezäunten Vorplatz des Clubhauses des TC. Um dorthin zu gelangen, hebelten die Täter eine Eingangstüre auf, die jedoch nicht beschädigt wurde. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von 150 Euro. (thia)