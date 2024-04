Drei Unfälle beim Parken an einem Tag

Der Polizei Zusmarshausen werden am Freitag drei Zusammenstöße auf Parkplätzen gemeldet.

Einen schwarzen Freitag haben mehrere Autofahrerinnen im Landkreis Augsburg erwischt. Die Polizei Zusmarshausen wurde zu drei Verkehrsunfällen beim Aus- bzw. Einparken gerufen. Eine 73 Jahre alte Frau fuhr gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Rossmann in Diedorf und wollte gegenüber des Drogeriemarktes in eine Parklücke einfahren. Dabei schätzte sie laut Polizei den Abstand zu einem geparkten Wagen falsch ein und touchierte diesen. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 500 Euro. Gegen 13 Uhr fuhr eine 81-jährige Frau in Adelsried im Deutenloh 10 aus einer Parklücke raus und stieß gegen einen geparkten Wagen. An den beiden Autos entstand ein Schaden von jeweils 50 Euro. Wiederum in Diedorf, diesmal auf dem Parkplatz des Seniorenheims in der Lindenstraße, stieß gegen 13.45 Uhr eine 54 Jahre beim rückwärts Ausparken gegen einen anderen Wagen. Der Schaden an den Autos wird auf 200 Euro geschätzt. (kar)