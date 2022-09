Diese Tiere sind auf den Grünbrücken über der A8 unterwegs

Plus Durch Grünbrücken sollen Tiere Autobahnen überschreiten können. Aufnahmen zeigen, welche Arten auf den riesigen Bauwerken über der A8 zu finden sind.

4271 Rehe, 1225 Wildschweine, 931 Füchse und ein Schaf - diese Tiere liefen in drei Jahren auf der riesigen Brücke über der Autobahn vor die Linse. Für sie wurde das rund 70 Meter lange Millionenbauwerk gemacht. Denn diejenigen, die über das Bauwerk laufen sollen, sind meistens auf vier statt nur auf zwei Beinen unterwegs. Wildtiere sollen so sicher von der einen auf die andere Seite der Autobahn bei Adelsried gelangen. Aber weshalb müssen die Tiere überhaupt über die breiteste Straße im Augsburger Land?