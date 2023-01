Ehrenamtliche machen Adelsried zu einem lebenswerten Ort

Bürgermeister Sebastian Bernhard kritisiert beim Neujahrsempfang die Hürden der Bürokratie. Der Ort wächst seit Langem immer weiter.

Großes Interesse haben die Bürgerinnen und Bürger am Neujahrsempfang der Gemeinde Adelsried gezeigt. Bürgermeister Sebastian Bernhard nutzte die Gelegenheit, eine recht zufriedene Bilanz seiner bisherigen Arbeit mit Blick auf die Ziele im neuen Jahr zu ziehen. Wichtig sei die Ausweisung neuer Baugebiete, denn der Bedarf sei groß. Was Bernhard auch sagte: Jedes neue Baugebiet zieht auch einen Bedarf an Plätzen in Kindergarten und Schule nach sich. Dass Adelsried mit Kruichen stetig wächst, zeigen die Einwohnerzahlen. Mittlerweile sind sie auf rund 2600 gestiegen und die Tendenz zeigt weiter nach oben. Dennoch bedeutet das Wachstum auch eine große Herausforderung für die Infrastruktur.

Und da warten neue Hürden. Man müsse den „schier unüberwindbaren Bürokratismus unseres Landes zügig lösen“, kritisierte Bernhard. Gemeinsam mit dem Gemeinderat, der Verwaltung und engagierten Bürgerinnen und Bürgern konnten doch einige Projekte erfolgreich auf den Weg gebracht und umgesetzt werden. Wandern auf heimischen Fluren ist besonders in der Corona-Zeit zu einem beliebten Volkssport geworden. Grund für engagierte Bürgerinnen und Bürger, angeführt von Hermann Köhler, drei neue Wanderwege mit ihren Feld- und Wegekreuzen sowie den Hans Malzer Skulpturen aufleben zu lassen.

Die Gemeinde hat einen neuen Bikepark geschaffen

Das Fahrradfahren erfreut sich noch größerer Beliebtheit. Deshalb hat die Gemeinde einen Bikepark geschaffen. Im Holzwinkel und Altenmünster wurde eine interkommunale Kinder- und Jugendarbeit installiert, für Seniorinnen und Senioren eine dezentrale Anlaufstelle geschaffen. Voraussichtlich kann im Mai bereits mit dem Bau der Seniorenwohnanlage in der Dillinger Straße begonnen werden. In Kruichen wird ein neuer Spielplatz entstehen. Auch soll das Ziel eines großen Spielplatzes vorangetrieben werden. Schule und Rathaus konnten digitalisiert und mit einem schnellen Glasfaseranschluss versorgt werden. Für die Feuerwehr, die einen großen Stellenwert in der kleinen Gemeinde hat, wurden Kleidung und Geräte angeschafft und ein neues Feuerwehrauto auf den Weg gebracht.

Im Rathaus in Adelsried muss sich die Verwaltung mit vielen bürokratischen Vorgaben befassen. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Umfangreiche Kanalbefahrungen mit kleineren Sanierungsmaßnahmen an Schächten wurden vorgenommen. Die Trinkwasseranlage soll verbessert werden, um sie auf das rechtlich geforderte Niveau zu bringen. Eine Verbundleitung mit der Nachbargemeinde Bonstetten soll geschaffen werden. Hauptthemen bleiben die Erweiterung des Kindergartens und der Schule sowie die Ausweisung neuer Gewerbeflächen, damit die Gemeinde für die Zukunft gewappnet ist.

Eine Würdigung für die Ehrenamtlichen

Die Aufgaben der Gemeinden sind umfangreich und werden nicht weniger, so der Bürgermeister. Als Beispiel nannte er die Grundsteuerreform und die Umsetzung des Umsatzsteuergesetzes. Ein bisschen sorgenvoll blickte Sebastian Bernhard auf die Wirtschaft und die Gesellschaft weit über die Region hinaus. Er wünscht sich, dass der Wandel ein positiver Wandel für alle wird.

Gewürdigt wurden beim Neujahrsempfang auch all diejenigen, die im sozialen, politischen und kulturellen, wie auch im schulischen und sportlichen Bereich in Vereinen, Verbänden sowie in Organisationen und kirchlichen Gremien das Leben in der Gemeinde mitgestaltet haben. Dank richtete er auch an die Damen und Herren des Gemeinderats, der Verwaltung, der Behörden, der Kirchen. Ganz besonders hob der Bürgermeister den ehrenamtlichen Einsatz hervor. „Mit ihrer Arbeit bereichern Sie das gemeindliche Leben und sorgen dafür, dass der Ort lebens- und liebenswert bleibt.“