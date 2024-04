Ein Verletzter nach Unfall bei Adelsried

Bei Adelsried ist am Montagabend ein junger Mopedfahrer in ein Auto geprallt. Dabei entstand ein hoher Schaden, außerdem wurde der 17-Jährige verletzt.

Eine Autofahrerin hat nach Angaben der Polizei am Montag um 17 Uhr einen Mopedfahrer übersehen. Die Frau kam mit ihrem Wagen von der Autobahn und fuhr in den Kreisverkehr. Dabei übersah sie den 17 Jahre alten Mopedfahrer, der Vorfahrt hatte. Er prallte mit seinem Gefährt in die Fahrertür des Autos und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.500 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Zur Bindung der ausgelaufenen Motorflüssigkeiten und Regelung des Straßenverkehrs während der Unfallaufnahme waren die Feuerwehren aus Bonstetten und Adelsried im Einsatz. Der junge Mann begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. (corh)