Eine Adelsriederin macht modernen Schmuck aus einer alten Währung

Plus Sie haucht altem Handwerk neues Leben ein: Wie die Adelsriederin Uta Rieger aus venezianischem Glas per Hand Schmuck herstellt.

1300 Grad ist die Flamme heiß, mit der Uta Rieger Glas schmilzt. Um ihre Augen vor dem grellen Licht zu schützen, schaut sie während der Arbeit durch ein violettes Glas. Die Adelsriederin macht aus Glasstäben in vielen verschiedenen Farben vor allem Ketten, aber auch Ohrringe und Ringe, die sie unter ihrer Marke Perlaluna verkauft. Die Ketten kosten zwischen 100 und 330 Euro, kleinere Schmuckstücke gibt es schon günstiger.