Adelsried

06:15 Uhr

Endlich eine Lösung: An der Hauptstraße in Adelsried wird gebaut

Plus Nach mehreren Varianten sind sich Bauherr und Gemeinderat einig geworden: An der Adelsrieder Hauptstraße können Wohnhäuser gebaut werden. Das ist geplant.

Von Michaela Krämer

Was darf in der Hauptstraße in Adelsried gebaut werden? In einer ersten Bauvoranfrage war noch von drei Einfamilienhäusern und einem Doppelhaus die Rede. Diesen Plänen hatte der Gemeinderat zugestimmt. Nachdem ein Eigentümerwechsel stattgefunden hatte, wurde im Juli ein neuer Bauantrag eingereicht: Nun waren drei Reihenhäuser inklusive zehn Wohneinheiten geplant. Da das Gremium eine so große Flächenversiegelung nicht akzeptieren wollte, hatte es die Zustimmung verweigert. Jetzt gibt es eine Lösung.

