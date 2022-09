Adelsried

11:30 Uhr

Eva Straßer heißt die Neue im Adelsrieder Gemeinderat

Plus Nachdem Stefan Kramer seinen Sitz im Gemeinderat Adelsried abgegeben hat, ist Eva Straßer nun nachgerückt.

Von Michaela Krämer

Der Gemeinderat Adelsried hat ein neues Gemeinderatsmitglied. Eva Straßer (FWG) hat den Ratssitz von Stefan Kramer übernommen. Bereits in der letzten Sitzung vor der Sommerpause hatte Stefan Kramer (FWG) sein Rücktrittsgesuch aus dem Gemeinderat eingereicht. 26 Jahre lang war er bis dahin in der Kommunalpolitik aktiv. In einem Schreiben an den Bürgermeister und seine Gemeinderatskollegen erklärte er, dass aufgrund seiner beruflichen Veränderung mit sehr umfangreichen und fordernden Aufgaben keine Zeit mehr für ein Engagement in der Gemeinde bleibe.

