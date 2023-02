Falsch gerechnet? Buchhaltung für Adelsrieder Dorffest wirft Fragen auf

Plus Es war ein gelungenes Fest, zu dem im Sommer 2019 Tausende nach Adelsried strömten. Jahre später stellt sich heraus: Die Rechnung zur großen Feier geht nicht auf. Wie kann das sein?

In Adelsried schwärmt man auch Jahre danach vom großen Dorfjubiläum. Zum 1000-jährigen Bestehen des Orts ließ Adelsried im Sommer 2019 die wohl größte Feier seiner Geschichte steigen. Ein voller Erfolg. Heute trübt den Blick eine Rechnung, die nicht aufgeht.