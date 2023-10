Adelsried

15:14 Uhr

Feuerwehr rückt wegen Fehlalarm zu Hotel in Adelsried an

In einem Hotel in Adelsried kam es am Montag zum Einsatz der Feuerwehr. Schnell war klar: Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Wegen eines Fehlalarms rückt die Feuerwehr es am Montagnachmittag zu einem Hotel in Adelsried an. Vermutlich löste ein Deo-Spray den Einsatz aus.

Die Feuerwehr rückte an Montagnachmittag zu einem Hotel in Adelsried an. Auch die Polizei und der Rettungsdienst waren vor Ort. Die Lage war allerdings schnell unter Kontrolle. Wie die Polizei Zusmarshausen auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, war der Grund für den Einsatz ein Fehlalarm. Ausgelöst worden sei er vermutlich durch ein Deo-Spray, erklärt der Sprecher der Polizei in Zusmarshausen. Nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte wieder abziehen. (kinp)

