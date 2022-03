Beim Semmellieferdienst beginnt die Arbeit, wenn die meisten noch schlafen

Plus Damit das Frühstück rechtzeitig ankommt, beginnt der Tag für Lieferanten schon um drei Uhr nachts. Über ein Geschäft, von dem viele gar nichts mitbekommen.

Bianca Bolbos ist bereits da, wenn die frischen Semmeln ankommen und sortiert werden. Denn alle Bestellungen müssen einzeln zusammengestellt werden. Bolbos ist Logistikpartnerin und Fahrerin für einen Semmellieferdienst im Augsburger Land. Sie beginnt ihre Schicht jeden Tag um drei Uhr morgens. Nachdem die Frühstückstüten bereit sind, geht es ans Ausliefern. Und das schon vor vier Uhr morgens.