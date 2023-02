Freie Wähler beleuchten die Baustellen der Gemeinde Adelsried

Plus Beim politischen Aschermittwoch der Freien Wähler kommen einige Probleme der Gemeinde zur Sprache. Eines davon sei eine "mittlere Katastrophe", meint Anton Rittel.

Digitalisierung der Schule, Wassernotverbund und Baugebiete – das waren die beherrschenden Themen beim politischen Aschermittwoch der Freien Wähler in Adelsried. Gemeinderat und Landtagskandidat Anton Rittel nahm die kommunalpolitischen Herausforderungen zum Anlass, die großen Baustellen in der Gemeinde Adelsried zu beleuchten.