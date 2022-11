Freie Wähler haben Rittel und Schappin nominiert

Der Hufschmied und die Juristin gehen in Augsburg Land Süd ins Rennen um die Mandate für Land- und Bezirkstag.

Im Adelsrieder Parkhotel Schmid nominierten die Delegierten der Freien Wähler mit 100 Prozent der Stimmen ihren Kreisvorsitzenden Anton Rittel als Direktkandidat für die Landtagswahlen im Stimmkreis 705 Augsburg-Land-Süd im nächsten Herbst. Ebenso einstimmig geht Melanie Schappin, FW-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, ins Rennen um einen Sitz im schwäbischen Bezirkstag.

Geleitet wurde die Versammlung von der Kreisvorsitzenden Claudia Schuster, die selbst im Stimmkreis 702 Augsburg-Stadt-West für den Landtag kandidieren möchte. Sie bescheinigte den beiden Bewerbern jahrelangen erfolgreichen Einsatz für die Region: „Anton und Melanie sind zwei unserer Identifikationsfiguren bei den Freien Wählern."

Freie Wähler nominieren Kandidaten in Adelsried

Rittel liegen als selbstständiger Hufschmied und Nebenerwerbslandwirt vor allem Mittelstand und Handwerk am Herzen. „Leistung muss sich auch in Zukunft lohnen. Wer täglich zur Arbeit geht, muss am Ende des Monats genug Geld in der Tasche haben, um sich ein gutes Leben in unserer Heimat leisten zu können“, argumentierte der Kreis- und Gemeinderat aus Adelsried. Er plädiere für eine gerechte Lohnverteilung, nach der die Fachkräfte im Handwerk mehr verdienen müssen als den Mindestlohn, der auch für Arbeiter ohne Ausbildung gelte. Ein flächendeckender Nahverkehr, niedergelassene Ärzte, ausreichend und gut ausgestattete Kindertagesstätten, Schulen und Senioreneinrichtungen seien die Mindestvoraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Im Landtag will er an der Regierungskoalition mit der CSU festhalten. "Das hat sich bewährt und ist bedeutend besser für unser Land als das Ampel-Chaos andernorts.“

Schappin sagte in ihrer Bewerbungsrede: „Nachdem die Bezirksumlage mit einer Größenordnung von über 75 Millionen Euro in diesem Jahr und über 26 Prozent unseres gesamten Verwaltungshaushalts eine der größten Ausgaben im Kreishaushalt ist, war es für mich in meiner Verantwortung als Fraktionsvorsitzende klar, dass wir auch auf dieser Ebene weiterhin politisch mitwirken müssen.“ Der Landkreis Augsburg verfüge über die mit Abstand größte Einwohnerzahl und Steuerkraft aller Landkreise in Schwaben, was sich entsprechend in der Sitzverteilung des Schwabenparlaments spiegeln müsse, so die Juristin der Bauinnung Augsburg.

Deutliche Kritik an Außenministerin

Landtagsabgeordneter Dr. Fabian Mehring warb in seiner Rede nicht nur für Schappin und Rittel, sondern auch für eine Fortsetzung der regierenden Bayernkoalition aus Freien Wählern und CSU. Heftige Kritik übte Mehring an Außenministerin Baerbock, deren Ministerium für das Treffen der G7-Außenminister in Münster eigens ein über vierhundert Jahre altes Kreuz im historischen Tagungsraum abhängen ließ. Mehring: „Wer sich vor internationalen Gästen für unsere Kultur und die christlichen Werte schämt, sollte nicht unser Land regieren“. (AZ)

Lesen Sie dazu auch