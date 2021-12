Geburtstagsparty eskaliert: Großer Einsatz in Adelsried

Alkohol und eventuell auch Drogen haben einen Jugendlichen ins Krankenhaus, einen in den Arrest und einen weiteren in eine gefährliche Situation gebracht.

Komplett aus dem Ruder gelaufen ist am Freitagabend, 17. Dezember, eine Geburtstagsparty im Jugendtreff Juze in Adelsried. Die Bilanz der Polizei: Für einen 15-Jährigen endete die Nacht im Krankenhaus, für einen 21-Jährigen im Polizeiarrest. Angerufen hatte die Polizei gegen 23 Uhr der Rettungsdienst. Sie waren vor Ort und mussten zwei Jugendliche behandeln, die kaum ansprechbar waren, orientierungslos und teilweise sogar ohne Bewusstsein. Klar war, dass wohl mehrere Jugendlichen viel Alkohol oder andere Rauschmittel zu sich genommen hatten.

Während die zwei Jugendlichen, 15 und 16 Jahre alt, medizinisch versorgt wurden, störte ein 21-Jähriger wiederholt die eingesetzten Kräfte bei dem, was sie taten um zu helfen und pöbelte herum, berichtet die Polizei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von über 2,5 Promille. Er bekam einen Platzverweis. Zunächst wollte er nicht gehen, dann rannte er aber weg vom Ort des Geschehens mit der Ankündigung, nun mit seinem Fahrrad nach Hause zu fahren.

Das Fahren mit dem Rad wäre eine Straftat gewesen

Um zu verhindern, dass der junge Mann seine Ankündigung in die Tat umsetzt - was bei diesem Promillewert eine Straftat dargestellt hätte - und zu seinem eigenen Schutz wurde er von einem Polizeibeamten eingeholt und am Arm festgehalten. Hierbei leistete er Widerstand und versuchte, den Beamten tätlich anzugreifen. Die Polizisten sahen sich gezwungen, ihn zu Boden zu bringen und zu fesseln. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen und in das Polizeipräsidium in den Arrest gebracht.

Auch ein Polizeihund half bei der Suche nach dem hilflosen Jugendlichen im Wald bei Adelsried. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

Vor Ort in Adelsried wurde in der Zwischenzeit der 15-Jährige mit dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik nach Augsburg gebracht. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte 16-Jährige hatte sich allerdings während des Zeitraums der Widerstandshandlungen aus der medizinischen Betreuung entfernt und war orientierungslos zu Fuß in ein angrenzendes Waldgebiet geflüchtet.

Der Jugendliche hätte in eine gefährliche Situation kommt können

Weil die Polizei davon ausgehen musste, dass der Jugendliche aufgrund seines Zustands hilflos und in Gefahr war, wurde zur Suche nach ihm in dem unwegsamen Geländes Unterstützung angefordert, unter anderem auch durch einen Diensthundeführer und sein Tier. Inzwischen war zumindest klar, um wen es sich handelte: Die restlichen Jugendlichen der Party konnten Auskunft geben. Dennoch verlief die intensive Suche nach ihm zunächst ohne Erfolg. Auch bei sich zu Hause tauchte er zunächst nicht auf.

Lesen Sie dazu auch

Gegen 3 Uhr am frühen Samstagmorgen dann die Entwarnung: Der 16-Jährige wurde schließlich in Adelsried aufgegriffen. Er gab an, die letzten Stunden „spazieren“ gewesen zu sein. Dies half ihm offensichtlich auch beim ausnüchtern, sein gesundheitlicher Zustand war soweit wieder in Ordnung, dass er bei sich zu Hause entlassen und der Einsatz somit beendet werden konnte.

Schon öfter Grund für Ärger: Geburtstagspartys

Die Party in Adelsried war nicht die erste Geburtstagsparty von jungen Leuten, die für Einsätze der Polizei gesorgt hat im Augsburger Land. Nur einige Beispiele: Im Sommer 2019 feierten ein 19-Jährige und ein 21-Jähriger ihre Geburtstage gemeinsam so laut in der Nähe des Reiterwegs in Stadtbergen, dass die Polizei kommen musste. Den Nachbarn war es einfach zu laut geworden.

Handgreiflich waren zwei Brüder auf einer Geburtstagsfeier im Herbst 2019 in Dinkelscherben geworden, nachdem ihnen die Musikauswahl nicht mehr gefallen hatten. Wie in der anschließenden Gerichtsverhandlung gesagt wurde, hatten sie andere Partygäste zunächst als "linkes Pack" beschimpft und dann mehrere Gäste geschlagen, unter anderem mit einem Holzscheit. Die beiden Männer, damals 27 und 30 Jahre alt, wurden zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt.

Ein Gast hatte ein Klappmesser dabei

Im Sommer 2017 hatte ein gerade volljähriger Partygast auf einer Feier in Königsbrunn einen anderen Gast mit einem Klappmesser verletzt. Grund war ein Streit mit vielen Personen, nachdem sich die Freundin des 18-Jährigen mit einem anderen Mann länger unterhalten hatte. Der Täter wurde zur Ableistung von Sozialstunden verurteilt.