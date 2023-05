Gegenverkehr übersehen: Drei Verletzte nach Unfall in Adelsried

Alle drei Insassen eines Autos zogen sich nach einem Zusammenstoß in Adelsried leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Weil eine 33-jährige Autofahrerin am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der Bonstetter Straße in Adelsried beim Linksabbiegen nach Deutenloh ein entgegenkommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto einer 43-jährigen Frau übersehen hatte, kam es laut Polizeibericht zum Zusammenstoß. Dabei wurden alle drei Insassen des vorfahrtsberechtigen Pkws leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in die Uniklinik nach Augsburg eingeliefert werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 11000 Euro. Beide Unfallfahrzeuge mussten aufgrund des hohen Schadens abgeschleppt werden. (dav)

Lesen Sie dazu auch