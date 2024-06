Großes Benefizkonzert auf dem Rathausplatz in Adelsried

Bayerns Polizeiorchester spielt zugunsten der Flutopfer in der Region. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten.

Am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr, lädt die Gemeinde Adelsried zu einem Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern (POB) in Adelsried auf den Rathausplatz ein. Der gesamte Erlös kommt den Flutopfern des Jahrhunderthochwassers in der Region zugute.

Vom Defiliermarsch bis zu Ravels Boléro

Die Musikerinnen und Musiker des POB eröffnen das Open-Air-Konzert in Adelsried standesgemäß mit den kraftvollen Klängen des Bayerischen Defiliermarschs. Die Operette "Eine Nacht in Venedig" von Johann Strauss bringt im Anschluss, passend für einen lauen Sommerabend, italienisches Flair mit Wiener Schmäh auf den Adelsrieder Rathausplatz. Die Variations on a Korean Folk Song" von John Barnes Chance stellen koreanische Melodien aus dem fernen Asien in den Vordergrund, ehe Maurice Ravels feuriges Bravourstück "Boléro" erklingt.

Solisten zeigen ihr virtuoses Können

Nach der Pause eröffnet das POB unter Leitung von Johann Mösenbichler die zweite Konzerthälfte mit den pompösen Klängen von Stephen Melillos Werk "Godspeed". Anschließend zeigen bei Bugler’s "Holiday" drei Solisten am Kornett ihr virtuoses Können. Es folgt die weltbekannte Filmmusik zu Star Wars aus der Feder von John Williams. Die musikalische Reise für den guten Zweck endet in Irland mit den leidenschaftlichen Rhythmen aus der Tanz-Show Riverdance.

Im Dienst der guten Sache

Das POB besteht aus 45 studierten Berufsmusikerinnen und -musikern aus siebzehn Nationen und versteht sich als Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern. Seit 2006 steht der Klangkörper unter der Leitung des Generalmusikdirektors und Professors Johann Mösenbichler. Im Dienst der guten Sache spielt das POB jährlich bis zu 50 Benefizkonzerte zu sozialen, karitativen und kulturellen Zwecken in ganz Bayern. Im Rahmen dieser Wohltätigkeitsveranstaltungen arbeitet das Orchester mit Vereinen, Stiftungen sowie Kultur- und Tourismusämtern zusammen und erspielte bereits mehrfach Benefizjahreserlöse von über einer Viertelmillion. Zu den besonderen Referenzen zählen unter anderem die Münchner Opernfestspiele, der Weltsaxophon Kongress in Straßburg, das Deutsche Musikfest sowie Konzerte in Berlin, Budapest, Wien und Brüssel.

Der Eintritt zum Konzert in Adelsried ist frei. Spenden werden erbeten und kommen den jüngsten Hochwasseropfern zugute. Programmänderungen vorbehalten. Weitere Informationen unter www.polizeiorchester-bayern.de oder www.gemeinde-adelsried.de. (AZ)