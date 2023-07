Grundschule in Adelsried feiert 40. Geburtstag

An der Grundschule-Adelsried wird nicht nur das Sommerfest, sondern auch ein besonderes Jubiläum gefeiert. Zu sehen gibt es dabei auch Kunstwerke von Hans Malzer.

Die Grundschule Adelsried-Bonstetten feierte bei ihrem Sommerfest das 40-jährige Bestehen des Schulhauses mit den Kunstwerken des Adelsrieder Künstlers und Bildhauers Hans Malzer, der neben den beiden Bürgermeistern Sebastian Bernhard und Anton Gleich zu den Ehrengästen gehörte. In der vorausgegangenen Projektwoche "Kunst" betrachteten die Schülerinnen und Schüler Hans Malzers Holzreliefs, die in einem langen Band das Leben über die verschiedenen Zeitalter in Adelsried darstellen.

Sie liefen den Hans-Malzer-Wanderweg und zwei Klassen besuchten den Künstler in seinem Atelier. "In Adelsried begleiten meine Kunstwerke den Menschen durch das ganze Leben, durch alle Lebensabschnitte, Phasen, positive und negative Ereignisse, Freude und Leid von der Wiege bis zur Bahre", sagte Hans Malzer.

In den Schulklassen entstanden kreative Skulpturen

Es entstanden in den Klassen zum Thema Skulptur eigene Werke der Kinder. Das war manchmal schwierig und anstrengend. Dennoch waren alle Schülerinnen und Schüler engagiert dabei. Es gab in den Klassenzimmern eine abwechslungsreiche und von Kreativität durchdrungene Ausstellung zu sehen. Bei verschiedensten künstlerischen Aktionen und Stationen durften beim Sommerfest alle Gäste aktiv werden oder Rätsel im Schulhaus lösen. Im Märchenzelt wurden Bücher über den bekannten Künstler vorgelesen und am Büfett des Elternbeirates gab es Gelegenheit sich über das Gesehene auszutauschen. (AZ)