Hansjörg Durz lud heuer zum Tag der Deutschen Einheit nach Adelsried ein

Mit „Willkommen in der Freiheit“ habe ihn der Grenzbeamte im Jahr 1984 begrüßt. „Und dann kam ich nach Bayern und ich war glücklich“, erzählt Detlef Hellmuth in seinem Gespräch mit Hansjörg Durz. Es stand im Mittelpunkt der diesjährigen Festveranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit. Bundestagsabgeordneter Durz hatte den Mann aus Reutern nach Adelsried eingeladen, um mit ihm über dessen Lebensgeschichte zu sprechen. Sie ist exemplarisch für die deutsch-deutsche Geschichte und macht die Unmenschlichkeit der DDR-Diktatur anschaulich.

Der Alltag in der DDR war von Angst geprägt

Detlef Hellmuth wurde 1955 in Berlin in die Familie eines hochrangigen SED-Funktionärs hineingeboren. Für ihn galten andere Regeln, er konnte beispielsweise ohne Angst Westfernsehen konsumieren. Auch ersparte der Rang des Vaters dem Mann, der nach eigener Einschätzung bereits früh „mit einer echten Berliner Schnauze und Revoluzzergeist“ gesegnet war, in jungen Jahren viel Ärger. Er weigerte sich ab seiner Jugendzeit, sich unter die Diktate des kommunistischen Staates zu stellen. Das heißt: keine FDJ, keine SED und Schulschwänzen bei Staatsbürgerkunde. Der Alltag in der DDR, erzählte Hellmuth sei von einer Atmosphäre ständigen Misstrauens geprägt gewesen, jeder habe Angst vor seinem eigenen Nachbaren gehabt und zugleich sei jedem die Verlogenheit der öffentlichen Parolen einerseits und der Doppelmoral der Funktionärselite andererseits bewusst gewesen.

Nach dem Militärdienst sei für ihn dann der Entschluss gefallen: „Ich muss hier raus.“ In jugendlicher Unbedarftheit entschloss er sich, mit seinem Trabant im Februar 1978 an die Ostsee zu fahren. Mit dem Schlauchboot – „völlig verrückt“, wie er heute sagt – wollte er von dort aus in den Westen fliehen. Bereits am Strand habe ihn die NVA aufgehalten, woraufhin er die volle Härte des Systems zu spüren bekam. Auf ihn wartete das Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen, Zuchthaus mit Zwangsarbeit, regelmäßige Verhöre und dabei immer wieder Prügel mit Knüppeln und Fäusten. Nach der Haft stand Detlef Hellmuth unter dauerhafter Beobachtung der Staatssicherheit und musste sich regelmäßig bei der Polizei für Befragungen melden. Er hatte keine Papiere und somit keine Rechte. Erst 1984 nahm dies ein Ende.

Im Westen machte er Karriere

Franz Josef Strauß, damals Bayerns Ministerpräsident, hatte der DDR einen Milliardenkredit organisiert. Eine Bedingung, an den der Kredit geknüpft war, sollte die Freilassung zahlreicher politischer Gefangener sein. Detlef Hellmuth war einer von ihnen. So kam er nach Bayern, genauer gesagt nach Reutern, und fand dort sofort Arbeit in Langweid. Er bildete sich weiter zum Berufsschullehrer und machte Karriere. „Der Weg war richtig“, so sein Fazit heute, auch im Hinblick auf die Ostpolitik nach 1990. Zwar wären selbstverständlich Fehler passiert, aber blicke man heute auf den Osten, der bereits in der DDR der 1980er-Jahre einem Trümmerfeld geglichen habe, dann seien dort nun wirklich „blühende Landschaften“ entstanden. (AZ)

