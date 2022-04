Adelsried plant große Investitionen – und erhöht die Steuern

Plus Die Grund- und Gewerbesteuern hat Adelsried bereits erhöht. Auch einige Gebühren können demnächst erhöht werden - etwa von Kindergarten und Krippe.

Werden die Gebühren für Kindergarten und Krippe in Adelsried teurer? Das sei zumindest zu überlegen, hat Kämmerin Anna Zevakina jetzt im Gemeinderat erklärt, als es um den Haushaltsplan ging. Es sei kein Geheimnis, dass bei der Finanzierung des Kindergartens und der Kinderkrippe ein Defizit entsteht, so Zevakina. Auch die Wasser- und Abwassergebühren sollten im kommenden Jahr angepasst werden. Das Gleiche gilt für Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen. Angehoben wurden auch die Hebesätze für die Grundsteuern A und B und die Gewerbesteuern.