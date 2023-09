Adelsried

16:37 Uhr

Hubert Aiwanger sieht zum Wahlkampf-Endspurt die Freien Wähler im Aufwind

Plus Einen Monat vor der Stimmabgabe starteten die Freien Wähler im Augsburger Land in Adelsried in den Wahlkampf-Endspurt. Sie boten dabei einen prominenten Gastredner auf.

Von Gerald Lindner

Polizeistreifen in der Adelsrieder Ortsdurchfahrt, alle Parkplätze belegt – ein Fußgängerstrom bewegte sich in Richtung Stadel-Bräu. FW-Kreisrat Anton Rittel, der sich selbst um ein Landtagsmandat bewirbt, hatte seinen Hof zur Verfügung gestellt: Die Freien Wähler im Augsburger Land starteten dort in den Endspurt des Wahlkampfs. Und das mit einem äußerst prominenten Gast: Vizeministerpräsident und FW-Parteivorsitzender Hubert Aiwanger hielt die Festrede. Natürlich ging es auch um die „Flugblatt-Affäre“.

Bratwurstduft und Fassbier-Ausschank von Rittels selbst Gebrautem schufen echte Bierzelt-Atmosphäre. Schon lange vor Beginn der Veranstaltung füllten circa 300 Besucherinnen und Besucher die Tischreihen. Zahlreiche FW-Ortsverbände hatten Tische reserviert, um ihren Parteichef live zu erleben. Immer wieder drehten sich die Gespräche der Anwesenden um die „Flugblatt-Affäre“, um ein Schriftstück mit judenfeindlichen Aussagen aus Aiwangers Zeit am Gymnasium, dessen Besitz der Politiker eingeräumt hatte. „Warum wurde es ausgerechnet jetzt so kurz vor der Wahl von einem SPD-Lehrer lanciert?“ Diese Frage war immer wieder zu hören. Und: „Wer hat in seiner Jugend keine Dummheiten begangen – man sollte diese den Menschen nicht ewig vorwerfen“, so die einhellige Meinung. Und Zustimmung für Aiwangers Einschätzung, dass es sich dabei um eine Hetzkampagne gegen ihn handle.

