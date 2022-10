Bahnausbau: Kommunen in der Region stellen der Bahn Bedingungen

Plus Vertreter der vom Bahnausbau betroffenen Kommunen unterzeichnen eine gemeinsame Erklärung. Auch in Adelsried werden Unterschriften gesammelt. Das sind die Forderungen.

Wenn die Bahn schon zwei neue Gleise für Fernzüge und Güterverkehr bei Adelsried verlegen muss, dann lieber südlich der A8. Mit dieser Forderung hofft die Bürgerinitiative "Bahn Stop - Fair für Adelsried", die Lärmbelastung für die Anwohner so gering wie möglich zu halten. Bei einer Infoveranstaltung im gut besuchten Adelsrieder Sportheim sammelte die Bürgerinitiative jetzt Unterschriften, um ihre Forderung durchzusetzen. Vertreter der DB Netze waren ebenfalls vor Ort, um über den aktuellen Stand des Projekts zu berichten. Auch die politischen Vertreter der vom Bahnausbau betroffenen Kommunen haben ihre vier Kernforderungen jetzt in Form einer gemeinsamen Erklärung zu Papier gebracht und unterzeichnet.