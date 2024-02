Adelsried

Ist die Debatte über die Schulausstattung in Adelsried eskaliert?

Mit der Ausstattung der Schule in Adelsried hatte die Diskussion im Gemeinderat begonnen.

Plus Eigentlich ging es um Kabel, digitale Tafeln und Klassenräume in der Schule in Adelsried. Doch jetzt erwägt Anton Rittel eine Dienstaufsichtsbeschwerde über den Bürgermeister.

Die Stimmung ist angespannt im Gemeinderat in Adelsried. Der Ton wurde zuletzt rauer zwischen dem Bürgermeister Sebastian Bernhard (CSU) und dem Gemeinderatsmitglied und Landtagsabgeordneten Anton Rittel (FWG). Angefangen hatte alles mit der Frage nach der medialen Ausstattung der Schule. Am Donnerstag kündigte Anton Rittel nun an, dass er eine Dienstaufsichtsbeschwerde über den Bürgermeister einreichen wolle.

Auslöser war die von Anton Rittel geäußerte Kritik an der Ausstattung der Grundschule. In der Gemeinderatssitzung im Januar hatte er unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" hervorgebracht, dass Lehrerarbeitsplätze noch keinen Anschluss an die digitalen Tafeln hätten und durch nicht vernünftig verlegte Kabel Stolperfallen entstanden seien. Rückblickend erklärt Anton Rittel, dass Eltern ihn darauf angesprochen hätten und er daraufhin ein Gespräch mit der Schulleitung geführt habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

