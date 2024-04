Jugendliche verusacht Unfall mit E-Bike - und hat Glück

Eine 14-Jährige war mit ihrem E-Bike in Kruichen unterwegs, als sie ein Auto übersah. Dann hatte sie laut Polizei großes Glück.

Am Freitag gegen 15 Uhr befuhr eine 14-Jährige mit ihrem E-Bike die Bahnstraße in Richtung Hauptstraße in Kruichen und wollte diese überqueren. Dabei übersah sie eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 57-jährige Autofahrerin, welche auf der Hauptstraße in Richtung Adelsried fuhr. Trotz einer Vollbremsung der Frau mit ihrem Wagen kam es zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin zu Fall kam. Glücklicherweise wurde das Mädchen vom Auto nicht überrollt, so die Einschätzung der Polizei, und augenscheinlich nur leicht verletzt. Sie musste jedoch ins Krankenhaus nach Augsburg gebracht werden. Der erforderliche Notarzt wurde mit dem Hubschrauber zum Unfallort geflogen. Am Auto der 57-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Schaden am Rad wurde auf 300 Euro geschätzt. (jah)

