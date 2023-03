Junge Fotografin aus Adelsried fängt die Schönheit der Natur ein

Plus Die 19-jährige Lena Steiner aus Adelsried ist immer auf der Jagd, um das das perfekte Fotomotiv. Die Medizinstudentin erzählt, worauf es dabei ankommt.

Sie war zwölf Jahre alt, als sie zum Geburtstag von ihren Großeltern eine Kompaktkamera geschenkt bekommen hatte. Und gleich am nächsten Morgen hatte Lena Steiner ihre ersten Bilder geschossen. "Es waren vor allem Blumen. Manchmal war es die Wiese, manchmal der Wald", erzählt die 19-Jährige aus Adelsried. Später durfte sie die Spiegelreflexkamera ihres Vaters benutzen, die weitaus besser war, als ihre eigene. Nachdem ihr Vater seinen Fotoapparat kaum mehr in die Hände bekommen hatte, hat sie drei Jahre später ihre eigene Kamera bekommen – heute stellt die Adelsriederin ihre Fotokunst aus.