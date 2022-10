Kartoffeln auf der A8 verursachen eine Vollsperrung

Nachdem ein Lkw auf der A8 einen Unfall baut, verliert er seine Ladung – Kartoffeln. Durch die überall verteilten Knollen musste die Fahrbahn gesperrt werden.

In den frühen Sonntag-Morgenstunden verursachte eine Ladung Kartoffeln eine Sperrung der A8. Gegen vier Uhr morgens fuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer auf der Autobahn in Richtung München. Etwa auf der Höhe Adelsried kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und fuhr in den Grünstreifen, berichtet die Polizei. Beim Versuch, den Wagen samt Anhänger wieder auf die Spur zu bekommen, kippte der gesamte Sattelzug des Lkw auf die rechte Fahrbahn und kam dort zum Liegen.

Fünfstelliger Schaden durch den Kartoffel-Unfall

Durch den Unfall präsentierte sich die Ladung des Lkw, nämlich Kartoffeln. Diese fielen reihenweise aus dem Anhänger und landeten auf der Autobahn. Durch die vielen Knollen musste die Fahrbahn für etwa eine viertel Stunde gesperrt werden. Feuerwehr und das technische Hilfswerk rückten an, um den Lastwagen wieder aufzustellen. Gleichzeitig befreite eine Kehrmaschine die Autobahn von den unerwünschten Kartoffeln.

Der Fahrer ist mit leichten Verletzungen davon gekommen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden durch den Unfall beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Bereich. Ob dabei auch die fehlenden Kartoffeln eingerechnet sind, ließ die Polizei offen. (mom)