„Kaviar und Hasenbraten“ im Adelsrieder Dorftheater

Bis zur Premiere dauert es noch ein wenig, doch die Schauspieler des Adelsrieder Dorftheaters bereiten sich schon seit September intensiv auf ihre neues Stück vor, damit die Zuschauer bei den Aufführungen viel zu lachen haben. Das Lustspiel trägt den Titel „Kaviar und Hasenbraten“ und stammt aus der Feder der Autorin Regina Rösch.

Und darum geht’s: Knödel ohne Braten oder das unbekannte Zeug namens Kaviar? Bei Familie Steiner ist bereits am 20. des Monats Ebbe in der Kasse. Elvira Steiner ist im Dorf unterwegs, um sich Kartoffeln zu leihen, Ehemann Max ordnet inzwischen die Rechnungen nach „vielleicht zahlen“ und „sicher nicht zahlen“. Beim abendlichen Hasenbraten wird dann noch der Strom abgestellt. Eine Wende zeichnet sich ab, als bekannt wird, dass der „Klunker-Ede“ gestorben ist. In seinem Brief an die Familie gibt er einen Hinweis auf die seit Jahren verschollene Beute eines Raubüberfalls. Und damit beginnen erst die richtigen Probleme bei den Steiners: Macht Dorfpolizist Rudolf mit seiner überaus neugierigen Ehefrau Waltraud einen Strich durch die Rechnung? Welche Rolle spielen die beiden Feriengäste, die sich bei Familie Steiner einquartiert haben? Und dann hat auch noch Tochter Nathalie ihre Finger im Spiel.

Ein Schauspieler steht zum ersten Mal auf der Bühne

Die Schauspieler sind bereits gut vorbereitet, wie Gerhard Suttner erzählt. Er selbst steht diesmal nicht auf der Bühne, denn er hat gleich zwei Aufgaben übernommen: Neben der Regie wird er auch noch als Souffleur im Bedarfsfall aus dem „Kasten“ am Bühnenrand den Darstellern „etwas zuflüstern“. Mit dabei sind Lilo Klein, Kathi Furnier, Jakob Wiedemann, Luitgard Hamm, Helmut Schaller, Laura Bierling, Dieter Bierling, Nina Lehmann und Tom Sieweke. Nina Lehmann habe bereits Bühnenerfahrung, wie die Leiterin des Adelsrieder Dorftheaters, Jenny Herrmann, berichtet. Tom Sieweke allerdings wird, wie sie sagt „ins kalte Wasser geworfen“.

Spieltermine und Vorverkauf

Premiere ist am Donnerstag, 26. Dezember, um 19 Uhr. Weitere Aufführungen finden statt am Freitag, 27., Samstag, 28., Donnerstag, 2. Januar, Freitag, 3. und Samstag 4. Januar, jeweils um 19 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es von Dienstag, 10. Dezember, bis Donnerstag, 12. Dezember, im Schützenheim Adelsried. Telefonische Reservierungen beginnen am 12. und 13. Dezember unter 08294/302, danach unter 08294/804205.