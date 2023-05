Kinderchirurg Daryouch Kamran eroberte die Herzen der Kinder und der Tiere

Kaum jemand wusste, dass der kürzlich verstorbene Kinderchirurg Dr. Daryouch Kamran aus Adelsried auch ein kleines Tierreich unterhielt. Ein Nachruf.

"Sie müssen neben der Medizin auch leben und mit ihrem Liebsten möglichst viel Zeit verbringen." Diese Lebensweisheit hat Dr. Daryouch Kamran, ehemals leitender Oberarzt der Kinderchirurgie am Augsburger Klinikum, vielen seiner Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg gegeben. Denn jede Zeit geht einmal zu Ende. Sein langer Leidensweg war am 19. April beendet.

Kinderchirurg Daryouch Kamran gab sich lieber als Pförtner aus, als als Oberarzt

Als Kinderchirurg hat der seit 2009 in Adelsried lebende, von Freunden und Kollegen "Kami" genannte gebürtige Perser, vorgemacht, wie man chirurgisches Können und Menschlichkeit für kleine Patienten und deren Angehörigen miteinander vereinen kann. Darüber hinaus schien es, als konnte er die Sprache der Tiere verstehen.

Nach seiner Karriere als Kinderchirurg, die er von 1984 bis zur Jahrtausendwende im Klinikum Augsburg verbrachte, hatte sich das Ehepaar 2009 in Adelsried niedergelassen. Dort auf dem Grundstück eines Adelsrieder Hufschmieds nahm sich Dr. Kamran der Pflege von bis zu 20 Hühnern an, die er alle mit Namen kannte. "Der Strolchi ist ihm immer nachgelaufen", erzählt seine Ehefrau, eine ehemalige OP-Schwester, die er in den 80er-Jahren im Operationssaal kennen- und lieben lernte. Zusammen weitete sich für das Ehepaar die liebevolle Pflege der Tiere über tägliche Spaziergänge mit Schäferhund Bubi und zuletzt mit der treuen Hündin Bonni aus. Nicht zu vergessen die geliebten Katzen. "Titel haben für ihn nie eine Rolle gespielt. Er hat sich lieber als Pförtner ausgeben, als als Oberarzt“, erzählt man sich noch heute. (AZ/oli)