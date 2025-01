Kino im Bürgersaal: Adelsried zeigt „Otto Neururer – Hoffnungsvolle Finsternis“

„Otto Neururer – Hoffnungsvolle Finsternis“ lautet der Titel des Films, der am Sonntag, 26. Januar, in Adelsried gezeigt wird. Die Filmvorführung beginnt um 17 Uhr im Bürgersaal. Der international ausgezeichnete Film erzählt die wahre Geschichte von Otto Neururer, der als erster österreichischer Priester in einem Konzentrationslager von den Nazis ermordet wurde. Am 24. November 1996 wurde Neururer von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen.

Zum Inhalt des Films: Der Film berichtet davon, wie Otto Neururer den Widerstand gegen die Unmenschlichkeit des nationalsozialistischen Regimes und seinen Glauben an das Gute im Menschen mit seinem Leben bezahlte. Im Jahr 1940 wurde Otto Neururer im KZ Buchenwald ermordet und im November 1996 von Papst Johannes Paul II. in Rom seliggesprochen. Der beliebte bayrische Schauspieler und Publikumsliebling Ottfried Fischer spielt in dem didaktisch hochwertigen Film die Hauptrolle des Pfarrers Anton, welche zudem seine bisher letzte Interpretation in einem Spielfilm darstellt.

Regisseur Hermann Weiskopf setzt auf historisch relevante Geschichten

Hermann Weiskopf ist ein seit vielen Jahren erfolgreicher und erfahrener Regisseur und Produzent. Als gebürtiger Innsbrucker, der in Rom Film studiert und als Schauspieler mit Filmgrößen wie Federico Fellini, Franco Zefirelli oder Mario Monicelli gearbeitet hat, ist es ihm wichtig, historisch relevante und spannende Geschichten für die künftigen Generationen filmisch zu bewahren. Über viele Jahre war er als Produzent von Kino-, Dokumentar-, und Werbefilmen bei Delta Film Innsbruck-Rom verantwortlich. Bei der Filmvorführung am Sonntag in Adelsried will er mit dabei sein. Den Nachmittag veranstaltet die Gemeinde Adelsried. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden sind erwünscht.