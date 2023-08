Adelsried

Knusprig und würzig: So gelingt das Faltbrot aus Adelsried

Plus Steffi Metz aus Adelsried verrät ihr Rezept für die vegetarische Grillbeilage. Die lässt sich auch ganz einfach im Ofen zubereiten.

Ganz egal, ob vegetarisch, vegan, oder Fisch oder Fleisch. Eines darf beim Grillen auf keinen Fall fehlen: Grillbrot. In einer feuerfesten Form kann es sowohl im Ofen parallel zum Grillgut zubereitet werden als auch direkt auf dem Grill. Steffi Metz aus Adelsried, die neben Haushalt, Familie und Job auf Steingut-Equipment in der Küche setzt, das sie nebenberuflich vertreibt, verrät ein ganz simples Rezept für Grillbrot, das sie in einer Steingut-Kastenform zubereitet.

Das Rezept für das sogenannte Faltbrot ist einfach: 300 Gramm Wasser, ein Würfel Hefe und ein halber Teelöffel Zucker werden zusammen gerührt und leicht erwärmt. Dann werden 600 Gramm Mehl, zwei Teelöffel Salz und 50 Gramm Öl zur auf 37 Grad Celsius erwärmten Masse geben. Den Teig gut verkneten und anschließend rechteckig ausrollen. Er bildet die Basis des Kräuterfaltbrotes. Nach welchen Kräutern dieses Brot letztlich schmeckt, kann jeder Hobbykoch selbst entscheiden. Die klassische Füllung besteht aus 120 Gramm weicher Butter, einer Knoblauchzehe und einer Zwiebel, die klein gedrückt oder zerhäckselt mit der Butter verrührt werden. Zum Buttermix kommen Petersilie und Basilikum.

