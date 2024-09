Kolonnenspringer streift Auto und flüchtet

Eine 30-jährige Frau war am Mittwochabend gegen 20.35 Uhr auf der neuen Umgehungsstraße bei Adelsried von Welden in Richtung Adelsried unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Streitheim erkannte sie einen ihr bis dahin unbekannter und entgegenkommenden „Kolonnenspringer“, welcher einen Überholvorgang nach dem anderen durchführte. Beim letzten Einscheren des Fahrers prallte dieser gegen den linken Außenspiegel der 30-Jährige, obwohl diese laut Polizei bereits möglichst weit rechts gefahren war. Der Unfallverursacher setzte seinen Weg trotz des Anpralls in Richtung Welden fort. Er fuhr einen roten Kleinwagen mit Augsburger Kennzeichen.

Der Sachschaden am Auto der Geschädigten beträgt mehrere hundert Euro. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls können Hinweise zum Unfall telefonisch unter 08291 18900 der Polizei Zusmarshausen melden. (diba)