Kommt doch ein Kita-Neubau in Adelsried?

Die Gemeinde Adelsried ist im Austausch mit dem Landratsamt für eine passende Planung. Für das neue Feuerwehrauto ist eine viertel Million Euro eingeplant.

Im regen Austausch befindet sich derzeit die Verwaltung gemeinsam mit dem Planungsbüro und dem Landratsamt Augsburg rund um den Kindergarten "Am Bächle". Das berichtet Bürgermeister Sebastian Bernhard nach der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dabei wurden Überlegungen angestellt, ob der bestehende Kindergarten erweitert, saniert oder ein kompletter Neubau geschaffen wird. Vergleicht man die Kosten, so würde es aktuell geschätzt keinen Unterschied machen, so der Bürgermeister. Bei einem Neubau müsste jedoch ein anderer Standort gewählt werden. Um die Situation der Betreuungsplätze zu entspannen, sollen auch Überlegungen über eine Waldkindergartengruppe angestellt werden. Ein möglicher Standort dafür könnte am Gelände des Sportheims sein.

Um aktuelle oder zukünftige Ausgaben der Gemeinde ging es bei weiteren Tagesordnungspunkten. In nicht öffentlicher Sitzungen hatte der Gemeinderat eine ganze Reihe von Ausgaben beschlossen. Die Ergebnisse gab nun Bürgermeister Sebastian Bernhard bekannt. Dabei ging es zunächst um Großanschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr. Dabei geht es um den Kauf eines Gerätewagens Logistik (GW-L2). Die Vergabe wurde in vier Lose aufgeteilt, insgesamt geht es um eine Summe von knapp 250.000 Euro. Eine große Investition für mehr Sicherheit ist die Beschaffung der Einsatzkleidung. Sie wurde mit 11.834 Euro veranschlagt.

Adelsried beteiligt sich an der neuen Kneippanlage

Für die förderfähigen Projekte im Regionalbudget wurden die Gesamtausgaben beschlossen. Die Kosten für den Generationenwald belaufen sich auf 16.127 Euro. Die Bäume sind gepflanzt und die Tafeln dem Gremium vorgestellt. Auch für die geplante Kneippanlage wurden dem Gremium die Tafeln gezeigt. Die Kneippanlage kostet 16.609 Euro. Für die Raststation Adelsried wird die Gemeinde 22.566 Euro, für die Raststation Kruichen 22.575 Euro ausgeben. Alle genannten Zahlen sind Bruttobeträge.

Die Grundschule in Adelsried bekommt zwei neue Klassenzimmer. Foto: Marcus Merk

Für die Pflasterarbeiten an der Terrasse am Kindergarten hat die Gemeinde Adelsried ein Angebot von 9.409 Euro erhalten. Allerdings sind die Kosten auf 12.909 Euro brutto gestiegen. Grund: Beim Abriss der Terrasse war der Unterbau so marode, dass er nachgebessert werden musste. Dabei wurde auch ein leichtes Gefälle eingebaut. Diese Zusatzarbeiten, so der Bürgermeister, waren im Vorfeld nicht vorhersehbar. Da die Arbeiten bereits im Gange waren und unter anderem das Sommerfest des Kindergartens bevorstand, wurden diese ohne Gemeinderatsbeschluss beauftragt. Der Beschluss wurde nachgeholt und einstimmig beschlossen.

An der Schule kommen die beiden neuen Klassenzimmer

Vieles tut sich auch an der Grundschule: Für die beiden zusätzlichen Klassenzimmer sind die Wasser- und Kanalanschlüsse geschaffen worden. Auch die Planie (Fläche, Fundament) wurde erstellt. Diese Woche wird mit dem Aufbau begonnen. Die neu angeschaffte Medienausstattung soll noch diese Woche montiert werden. Die alten Tafeln, die schon seit 2017 keine gültige TÜV-Abnahme mehr haben, werden entsorgt.

Das neue Mobilitätsangebot "AktiVVo“ Holzwinkel, Roth- und Zusamtal" wird von den Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen, berichtete Sebastian Bernhard. Seit dem Start am 1. Juni konnten 681 Fahrgäste gezählt werden. Auch das Kassensystem soll bald funktionieren, sagte er. Etwa 17 Beschwerden sind eingegangen. Sie betreffen das Software-Problem mit der App. Die Beschwerden werden von Regionalmanagerin Simone Hummel vom Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster gesammelt und an den AVV weitergegeben.