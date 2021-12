Kundin wird beim Einkauf in Adelsried das Handy gestohlen

Um zu bezahlen, legt eine 51-Jährige kurz ihr Mobiltelefon in den Einkaufswagen. Kurz darauf ist es verschwunden.

Das Handy ist einer Frau am Mittwoch beim Einkaufen in einem Discounter in der Straße "Am Moos" in Adelsried gestohlen worden. Die Frau befand sich zwischen 12.30 und 13 Uhr in dem Geschäft.

Beim Bezahlen an der Kasse legte die 51-Jährige laut Polizei ihr schwarzes Handy der Marke Samsung mit Hülle in den Einkaufswagen. Als sie aus dem Markt ging und bei ihrem Auto ankam, bemerkte sie das Fehlen ihres Handys. Eine sofortige Nachfrage im Markt verlief negativ. Der Beuteschaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)