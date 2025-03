Lenzgeiger und Mohr bleiben an der Spitze der „Adelsrieder Krieger“

Beim traditionellen Gottesdienstbesuch in der Pfarrkirche in Adelsried fiel in diesem Jahr der Einzug der Kameraden mit Fahne aus. Warum, erklärte Vorstand Helmut Lenzgeiger bei der anschließenden Generalversammlung im Sportheim den zahlreich erschienenen Mitgliedern. „Vor 25 Jahren wurde unsere Fahne zum letzten Mal generalüberholt. Aus unserer Sicht ist es Zeit, dieses Prachtstück wieder auf Vordermann zu bringen“, betonte er. Neben den in diesem Jahr bereits geplanten Aktivitäten, wie etwa den Kriegerwallfahrten nach Violau, Horgau und Emersacker, stehe der Verein somit heuer vor einem besonderen Projekt. Zweiter Vorstand Heiko Mohr erläuterte die Rahmenbedingungen und bezeichnete die Kosten als nicht unerheblich. Man sei aber zuversichtlich, dass alles zügig vonstatten gehe und man so bei Veranstaltungen wieder wie gewohnt ein gutes Bild abgegeben könne.

Ergebnis der Vorstandswahl

Den Kassenbericht hielt letztmals Schatzmeister Michael Schuster. Dabei konnte er eine eindrucksvolle Bilanz seiner 32-jährigen Arbeit präsentieren. Der Verein würdigte das beeindruckende Engagement mit einem Präsent. Im Namen der Kameraden sprach Kassenprüfer Werner Gerthofer ein großes Lob aus. Bei den Wahlen wurden Helmut Lenzgeiger und Heiko Mohr als erster beziehungsweise zweiter Vorstand in ihren Ämtern bestätigt. Schriftführer ist Arthur Mayr, die Kasse führt künftig Ludwig Lenzgeiger. Als Beisitzer unterstützen weiterhin Wolfgang Ostermeier, Peter Freitag, Markus Roth und Sebastian Wimmer. Neu hinzu kommt Gerhard Bönisch, zugleich Schießmeister.

Viele treue Mitglieder geehrt

„Wir können auf unseren Verein stolz sein: 130 Mitglieder, alle gedient, oder derzeit sogar Soldat oder im Reservistendienst“, betonte Lenzgeiger. „Ich danke allen für ihr Engagement und die Unterstützung durch aktives Anpacken oder durch Spenden.“ Einigen besonders verdienten Mitgliedern bezeugte der Verein unmittelbar bei der Versammlung für Verdienste und Mitgliedschaft die Hochachtung, darunter Thomas Fritsch und Heinz Schoenenberg für 15 Jahre, Hans-Peter Lenhart für 20 Jahre, Michael Schuster, Hermann Wagner, Siegfried Maucher und Manfred Graf für 35 Jahre, Peter Freitag und Johann Pascher für 45 Jahre sowie Helmut Kalkbrenner, Anton Demharter, Wilhelm Gassner, Werner Bestle, Johann Ostermeier und Wolfgang Ostermeier für 55 Jahre. Seitens der Gemeinde dankte Bürgermeister Sebastian Bernhard für die Präsenz im Dorf und die Beteiligung an allen gemeindlichen Veranstaltungen. Zum Abschluss gab Vorstand Lenzgeiger einen Ausblick auf das kommende Vereinsjahr, in dem der Friedensdankgottesdienst am Furnierstadel im September den Höhepunkt bildet.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.