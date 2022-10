Adelsried

Lieferfahrer übersieht in Adelsried bei Regen einen Zaun

Der starke Regen am Montag hat in Adelsried zu einem Unfall geführt.

Ein 24-jähriger will in Adelsried rückwärts in eine Hofeinfahrt fahren. Aufgrund des starken Regenfalls übersieht er eine Säule.

Der starke Regen am Montag hat in Adelsried zu einem Unfall geführt. Der 24-jährige Fahrer eines Lieferwagens wollte um 11.30 Uhr in der Augsburger Straße 17b rückwärts in den Hof einparken. Der starke Regen schränkte in Adelsried die Sicht des Fahrers ein Aufgrund des starken Regenfalls übersah er dabei laut Polizei die Säule eines Hoftores und fuhr diese an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 2000 Euro. (thia)

