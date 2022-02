Lkw-Fahrer nimmt einer 73-Jährigen bei Adelsried die Vorfahrt

Ein 60-jähriger Lastwagenfahrer will in Adelsried nach links abbiegen. Dabei übersieht er die Opel-Fahrerin und stößt mit ihr zusammen.

Ein Lastwagenfahrer hat am Donnerstag bei Adelsried einer 73-jährigen Opel-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Der 60-Jährige wollte um 13.50 Uhr von der Kreisstraße kommend nach links in die Staatsstraße in Richtung Adelsried abbiegen.

Dabei übersah er laut Polizei die Seniorin, die ebenfalls in die Kreisstraße A5 einbiegen wollte und Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtsachschaden von 3500 Euro. (thia)