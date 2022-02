Adelsried

Lkw-Fahrer schätzt in Adelsried den Abstand falsch ein

Zu wenig Abstand hat ein Lastwagenfahrer am Freitag in Adelsried eingehalten.

Beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto in Adelsried bleibt der Lastwagenfahrer mit seiner rechten Front am linken Fahrzeugheck hängen.

Zu wenig Abstand hat ein Lastwagenfahrer am Freitag in Adelsried eingehalten. Der 52-Jährige war gegen 10.30 Uhr auf der Straße Am Steinriesel unterwegs. Als er an einem geparkten Auto vorbeifahren wollte, stieß er laut Polizei mit seiner rechten Front gegen das linke Heck des Fahrzeugs. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro, der Lkw blieb unbeschädigt. (thia)

