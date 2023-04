Mercedes A-Klasse touchiert in Adelsried einen Mercedes B-Klasse

Eine 37-Jähriger und ein 18-Jähriger jeweils in Mercedes streifen sich im Kohlstattweg in Adelsried. Wer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat, muss nun geklärt werden

Zwei Mercedes sind sich am Dienstag in Adelsried etwas zu nahe gekommen. Eine 37-Jährige und ein 18-Jähriger waren gegen 16.30 Uhr im Kohlstattweg in Adelsried in gegensätzlicher Richtung unterwegs.

Die Frau fuhr mit ihrer A-Klasse von der Ortsmitte her kommend in Richtung Am Sandkreuz. In einer Linkskurve kam ihr der 18-Jährige mit seiner B-Klasse entgegen. Beide Fahrzeuge touchierten sich, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand. Wer von den beiden Unfallbeteiligten gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte, ließ sich nicht klären. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden daher gebeten, sich bei der PI Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (thia)