Motorradfahrer baut Unfall bei Überholmanöver - und fährt in ein Auto

Bei einem Überholmanöver verursacht ein Motorradfahrer einen Unfall und fährt in das Auto vor ihm hinein. Auslöser ist ein Wendemanöver des Autofahrers.

Zu einem Unfall zwischen einem 36-jährigen Motorradfahrer und einem 27-jährigen Autofahrer kam es am Sonntag bei Adelsried. Der ortskundige Autofahrer fuhr gegen 9.40 Uhr auf der Staatsstraße 2032 in Richtung Aystetten. Kurz vor der Autobahnbrücke setzte er auf einer Zufahrt des Regenauffang-Beckens der Autobahn nach links zum Wenden an.

Unfall endet mit Verletzung und hohem Sachschaden

Da der Autofahrer bremste, wollte der Motorradfahrer hinter ihm überholen. Als der Wagen abbog, fuhr der Motorradfahrer der Polizei zufolge mit seinem Krad in die linke Flanke des Wagens und fiel von seiner Maschine. Der Sturz endete für den 36-Jährigen mit einer verletzten Schulter.

Beim Auto wurde durch den Unfall die hintere linke Tür beschädigt, die Polizei teilt mit, dass der Schaden etwa 5000 Euro beträgt. Der beim Motorrad entstandene Schaden an der Frontseite beträgt 2000 Euro. (mom)