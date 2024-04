Motorradfahrer wird nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Ein Autofahrer übersieht bei Adelsried beim Abbiegen einen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß wird der Motorradfahrer leicht verletzt.

Ein 40-jähriger Motorradfahrer war am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der Staatsstraße 2032 von Aystetten in Richtung Adelsried unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 32-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße A5 aus der Richtung Horgau-Bahnhof. An der Einmündung beider Straßen wollte der Autofahrer nach links in Richtung Adelsried abbiegen. Dabei übersah er den Motorradfahrer, welcher nach links in Richtung Horgau-Bahnhof abbiegen wollte.

An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer geriet dadurch laut Polizei aus dem Gleichgewicht und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 3000 Euro. Beide Vehikel blieben fahrbereit. (AZ)